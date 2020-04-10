Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Deve Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve yemek yapma durumu olmayan kimselere yemek desteğini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her gün 150 hane için yemekler titizlikle hazırlanıp servis ediliyor.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, konuyla ilgili, "Hayır dualarını aldığımız yaşlılarımız ve düşkünlerimize yemek desteğimizi devam ettiriyoruz. Onlar bizim dua çınarlarımız, onlara bu süreçte destek verip ihtiyaçlarını gidermek bizlerin asli görevidir. Ayrıca bugün yemek dağıtırken hemşehrilerimize süt ikramında bulunan Develi Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Günay Çakı'ya da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yahyalı'da maske üretimine başlandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, halka dağıtılmak üzere maske üretim çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maske üretimi Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Halk Eğitim Merkezi atölyesinde devam eden çalışmalara Kayseri Büyükşehir Belediyesi de kumaş temini sağlıyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, maske üretimiyle ilgili şunları kaydetti:

"Bugün, Yahyalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün atölyesini ziyaret ettik. Ülkeleri kaplayan virüse karşı koruma tedbirleri çerçevesinde maske üretimi için tüm kurumlarımız, okullarımız, hatta askerimiz mesai harcıyor. Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze ve özellikle de kumaş temininde bize yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a yürekten teşekkür ediyorum. Yahyalı'daki insanlarımıza yetecek kadar maske üretimi yapmamız lazım. Kendi söküğümüzü kendimiz dikmemiz lazım."