Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti il başkanları ile video konferans sistemiyle toplantı gerçekleştirdi.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti il başkanları ile video konferans sistemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, siyasi parti il başkanlarına Kayseri'deki uyum kültürüne verdikleri katkı ve koronavirüsle mücadele sürecine sağladıkları destek nedeniyle teşekkür eden Büyükkılıç, bu süreçte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer, MHP İl Başkanı Serkan Tok, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mehmet Karahançer, Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Önder Narin katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekmek ve ulaşımda planlama yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 4 gün süresince ulaşım ve vatandaşların ekmek ihtiyacı için gerekli planlamaları yaptı.

Sokağa çıkma yasağı süresince çalışacak olanların ulaşımı için toplu ulaşım araçlarının çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Ekmek ihtiyacı için ise Kent Ekmek büfeleri perşembe ve cuma günleri belirli saatlerde açık olacak. Ayrıca Kent Ekmek araçları şehrin farklı bölgelerinde ekmek dağıtımı yapacak.

Ulaşımmda yapılan planlamaya göre 23 ve 24 Nisan günleri sağlık çalışanlarının yanı sıra marketlerin de belirli saatlerde açılacak olması nedeniyle raylı sistem ve belediye otobüslerinin saatlerinde düzenlemeye gidildi. 25 Nisan ve ve 26 Nisan günleri de sabah ve akşam saatlerinde toplu ulaşım için planlama yapıldı.

Hacılar'da yardım seferberliği

Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 195 bin liralık nakdi yardım yaptı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin her zaman yardımlaşma, birlik ve beraberliğiyle örnek olduğunu, son olarak da örnek bir uygulama yaparak 260 aileye yardım ulaştırıldığını ifade etti.

İlçede bulunan Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla 260 aileye 750'şer lira olmak üzere toplamda 195 bin lirayı adreslerine ulaştırdıklarını kaydeden Özdoğan, "İnşallah yardımlaşma, birlik, beraberlik ve dayanışma her zaman olduğu gibi bundan sonra da ilçemizde var olacak. " ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:28 Kaynak: AA

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