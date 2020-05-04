Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile video konferansla toplantı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya 16 ilçe belediye başkanının tamamı katıldı. KASKİ, Kayserigaz, KCETAŞ ve Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürleri de toplantıya katılarak, kurumlarıyla ilgili talepleri dinlendi.

Yeni tip koronavirüsle ilgili son rakamların yüzlerini güldürdüğünü belirten Büyükkılıç, "Ama bu rakamlar bizim gevşememizi değil bu süreci daha dikkatli sürdürmemiz gerektiğini gösteriyor. Çünkü muhtemelen iller bazında değerlendirmeler yapılacak ve normale dönüşle ilgili farklılıklar gözlenecek. Süreci kontrol altına alan iller kısıtlamaların daha az yapıldığı büyükşehirler dışındaki iller arasına eklenecek gibi gözüküyor. Bunu sağlamak hepimizin elinde." ifadelerini kullandı.

Melikgazi ilçesinde asfalt çalışmaları

Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Eğribucak Mahallesi'nde 5 sokakta çalışma yapan belediye, mahallenin dar sokaklarına yaklaşık 2 kilometre asfalt serdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalışmalara katılarak yerinde inceleme yaptı.

Palancıoğlu, plan dahilinde sezon içerisinde tüm mahallelerde asfalt ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştireceklerini kaydetti.