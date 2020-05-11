Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar mesajında, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engellilerin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma gayreti içinde olduklarını kaydeden Çolakbayrakdar, onların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Kocasinan ilçesinde bahar temizliği devam ediyor

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilçe genelinde başlattığı bahar temizliğine aralıksız devam ediyor.

Çolakbayrakdar, ilçeyi görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir yer konumuna getirmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin ilçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra bahar çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklar başta olmak üzere, park, apartman ve sitelerin önünü büyük bir titizlikle temizlediğini kaydeden Çolakbayrakdar, "50'den fazla ekiple ve modern araçlarla yürütülen çalışmalarla vatandaşlara daha temiz ve daha hijyen bir ortam sağlıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet eden personelime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.