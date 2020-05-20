Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Yahyalı Belediye Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci nedeniyle olağanüstü toplandı.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya, meclis üyelerinin tamamı katıldı, 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Yahyalı Belediyesi encümen üyeliği seçimi yapılan toplantıda, encümen üyeliklerine Sami Üstündağ ve Cihat Büber oy birliğiyle seçildi. Plan ve Bütçe, İmar ve Kadın Erkek Eşitliği komisyonlarına üye seçimi de yapıldı.

Belediyenin 2019 yılı faaliyet raporu, AK Parti, MHP ve Saadet Partisi üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kocasinan Belediyesi'nin, Kovid-19'la mücadele çalışmaları devam ediyor

Kocasinan Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede dezenfekte çalışmaları, hijyen temizliği ve sosyal belediyecilik alanında bilgi ve tecrübesiyle yaptığı başarılı çalışmalar göz dolduruyor.

Bu süreçte örnek teşkil eden başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hemşehrilerinin, daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için olağanüstü bir gayretle çalıştıklarını belirtti.

Melikgazi Belediyesi, hizmetlerini sürdürdü

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kovid-19 sebebiyle dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çalışma ve hizmetlerinin devam ettiğini belirtti.

Ulaşım, asfalt, park, temizlik, ilaçlama, sosyal işler, kültür, geri dönüşüm ve zabıta birimlerinin çalıştığını, hizmet ve yatırımların aksamadan yerine getirildiğini ifade eden Palancıoğlu, 23 Mayıs günü başlayacak olan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince yine hizmetlerin aksamadan devam edeceğini kaydetti.