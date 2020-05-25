Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile şehit ailelerini ve Selimiye Polis Merkezi Amirliğinde görevli emniyet personelini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Palancıoğlu, Ramazan Bayramı'nın önemine değindi.

"Bu toprakların her karışında şehitlerimizin kanı var, bayrağımızda şehitlerimizin kanı var." diyen Palancıoğlu, şehitlere ve şehit ailelerine minnet duyduklarını ifade etti.

Palancıoğlu, polislerin özveriyle çalıştığını ve koronavirüs sürecine en büyük desteği verenlerden birinin de emniyet mensupları olduğunu kaydetti.

Kocasinan Belediyesinden yardım

Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptıkları hizmetlerle her zaman Kocasinanlıların yanlarında olduklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, yardımlaşmanın önemini anlatarak, "Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere, pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Hizmetlerimizle Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bayramlıklarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylelikle gönlümüzde var olduklarını ve gönüllerinde var olduğumuzu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.