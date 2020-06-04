Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda uyarıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan salgında Türkiye önemli bir mücadele örneği göstererek süreci en iyi yöneten ülkelerin başında yer aldı.

Kayseri'de de zabıta ekipleri, yeni normale geçilen bugünlerde, rehavete kapılmadan sosyal mesafenin korunması, maske takılması ve temizlik kurallarına uyulması konusunda şehrin tüm bölgelerinde araçlardan anonslar yaparak vatandaşları uyarıyor.

Başkan Büyükkılıç, çocuklarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ'nin düzenlediği etkinliği kapsamında, 6 saatlik sokağa çıkma izninde 18 yaş altındaki gençlerle neşeli bir gün geçirdi.

Spor AŞ, çocuk ve gençlerin gönüllerince eğlenebilmesi amacıyla İnönü Parkı'nda "Sokakta Şenlik Var" adıyla bir etkinlik düzenledi.

Çocuk ve gençlerin mutluluklarını paylaşmak isteyen Büyükkılıç da etkinliğe katıldı. Sosyal mesafeye sürekli dikkat eden ve gençleri de bu konuda sık sık uyaran Büyükkılıç, maske, mesafe ve temizlik konusunda ne kadar hassasiyetle davranılması gerektiğini bir kez daha anlattı ve maskesi olmayan çocuklara maske takarak örnek oldu.

Talas'a 20 bin metrekare yeşil alan kazandırılıyor

Talas Belediyesi, Ali Dağı eteğindeki 20 bin metrekare yeşil alanı ilçeye kazandıracak.

"Ali Dağı 360" olarak bilinen yürüyüş parkurunun başlangıç noktasında yapımına başlanan projeyle, bölgede yeşil alan oluşturulacak.

Paraşüt iniş alanının bir benzeri olacak bölgede, Ali Dağı çevresinde yürüyüş veya bisiklet turu yapanların dinlenip, çay kahve içebilecekleri mekanlar oluşturulacak.

Alanda toplam 425 metrekare kafeterya ve sosyal tesisler yer alacak. Ayrıca mescit, abdesthane ve tuvaletler de bulunacak.

Projede, Ali Dağı'nın doğal bitki örtüsüne uygun renk ve nitelikte malzemeler kullanılacak.

Kocasinan'da altyapı ve asfalt çalışmaları

Kocasinan Belediyesinin, Barbaros Mahallesi'nde gerçekleştirdiği altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak her alanda yatırımların yoğun şekilde devam ettiğini ve program dahilinde her gün bir mahallede çalışma yaptıklarını ifade etti.

Melikgazi'de 20 bin ağaç dikildi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, ilçede çevre için önemli çalışmalar yapıldığını ve kısa zaman içinde 20 binin üzerinde ağaç dikilerek çevreye katkı sağlandığını belirtti.

Palancıoğlu, Melikgazi'de günlük 450 ton çöp ve 25 ton geri dönüşüm malzemesi toplanarak ekonomiye katkı sağlandığını kaydetti.

Dindar'dan, Sultan Sazlığı Milli Parkı Rehabilitasyon Merkezinde inceleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, Sultan Sazlığı Milli Parkı Ramsar Alanı içerisinde yer alan Kuş Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Burada yapılan bilgilendirmede, 300'den fazla kuş çeşidiyle biyoçeşitlilik yönünden çok zengin olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yaralı yaban hayvanlarına artık anında ve yerinde müdahale edilebileceği belirtildi.

Yaralı olarak duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, leylek, puhu ve arı kuşuna ilk tedavilerinin yapıldığı kaydedildi.