Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Gençlik Kurulu (GENÇ ASKON) Kayseri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stoku azalan Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.

ASKON'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GENÇ ASKON Kayseri Başkanı Kaan Sabri Çöl ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Başkan Çöl, azalan kan stoklarını canlandırmak amacıyla bağışta bulunmak istediklerini belirtti.

Çöl ayrıca Kızılay'ın her doğal afette acıları dindirmede önemli rol oynadığını kaydetti.

CHP İl Başkanı Özer'den Yahyalı ilçesine ziyaret

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Yahyalı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Avlaağa, Çavdaruşağı ve Buhariye mahallelerini ziyaret eden Özer, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluştu.

Zirai don nedeniyle çiftçilerin zarar gördüğünü belirten Özer, "Zaten zor durumda olan üreticilerimiz zirai don nedeniyle bir kez daha mağdur oldu. Türkiye'nin sorunlarının çözümü üretimdir. Türkiye'nin üretimden kopmaması için üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AGÜ'den "online" fuar

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından Üçüncü Bitirme Projeleri Fuarı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, onlie yapılan fuarda, Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programı son sınıf öğrencileri, Arçelik, ASELSAN, General Electric Additive, Pepsico ve Stryker firmaları ile gerçekleştirdiği bitirme projelerini sundu.

Projeler kapsamında öğrenciler, firmalardan topladıkları veriyi analiz etti, veriyi esas alan matematiksel modeller ve yapay zeka algoritmaları geliştirdi, problemler için çözüm önerileri getirdi ve firmalara katkılarını ispatladı.

Yeni tip koronavirüs (Kvid-19) kapsamında alınan tedbirler nedeniyle çevirimiçi olarak düzenlenen fuara, farklı üniversitelerden öğretim elemanları ve öğrenciler ile Arçelik, ASELSAN, General Electric Additive, Pepsico, Stryker, Kayseri Ulaşım, Boyteks, Gümüşsuyu Halı, Sarprofil ve Kayseri Sanayi Odası'ndan yöneticiler ve mühendisler katılım sağladı.

Fuarda konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ'nün vizyonunda, üniversite-sanayi iş birliğinin ve öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmesinin önemli olduğunu, bunun için çeşitli mekanizmalar tasarlandığını, bitirme projelerinin bu mekanizmalardan biri olduğunu ve Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından bu sürecin iyi yönetildiğini kaydetti.