Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kocasinan ve Develi ilçelerinde meydana gelen sel baskınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Kayseri İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe başkanlarından yaşanan sel baskınları hakkında bilgi alan Özer, Develi'de bulunan bazı kabak tarlaları ve ekinleri selin vurduğunu, Kocasinan'da ise Mahzemin, Ebiç ve Yamula bölgelerinde çeşitli hasarlar olduğunu üzülerek öğrendiğini belirtti.

Özer, sel felaketinin yaşandığı ilçelerde vatandaşların zararının bir an önce tespit edilerek, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde asfalt çalışmalarına devam ederek, 12 farklı bölgede 25 bin ton asfalt serdi.



Zaman zaman uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu süre zarfında birçok noktada asfalt çalışması yaptı.

Meydan başta olmak üzere Osman Kavuncu Bulvarı'na çift yönlü, İstasyon Caddesi, Seyid Burhaneddin, Park ve İnönü Bulvarı, Asri Mezarlık önü, Mobilya Kent önü ve Kayseri OSB Fuar Alanı'na asfalt serildi. Ayrıca Gesi ve DSİ kavşağına da asfalt serilerek düzenleme çalışması yapıldı.



Toplamda 12 ayrı noktada asfalt çalışması yapan belediye, bu çalışmalar için aşınma asfaltı ve taş mastik olmak üzere 25 bin ton asfalt sererek yolları daha modern ve konforlu hale getirdi.

ERÜ ve Hulusi Akar Bulvarı'na yeni bağlantı yolu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde yapılan çalışmaları inceledi.

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Palancıoğlu, Şehit Furkan Doğan Yurdu ve Cavit Yurttaş Cami çevresinde geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdiklerini, Hulusi Akar Bulvarı'nı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yoluna bağlayan Gazanfer Bilge Caddesi'nde asfalt ve parke çalışmasına başladıklarını ifade etti.

Palancıoğlu, bu çalışma ile hem Hulusi Akar Bulvarı'na hem de üniversiteye bağlantı sağlandığını kaydetti.