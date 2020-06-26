Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Furkan Mert Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Furkan Mert Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atçı, Başkan Şimşek ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Atçı, burada yaptığı konuşmada, vatan ve millete hizmet etme şuuru ile Allah rızası için çalışan gençlere teşekkür ederek, "Bu bir bayrak yarışıdır. Yeni göreve getirilen Furkan Mert Şimşek kardeşime ve ekibine de başarılar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Şimşek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni devraldıkları bu bayrağı daha ileri seviyelere taşımak amacıyla var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Başhekim Dr. İsmail Altıntop'tan, Akay'a ziyaret

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, İdari ve Mali İşler Müdürü Adem Şengül ile Dr. Mehmet Karakaya, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Altıntop, Kayseri Şeker tarafından üretilen maskelerin halka ve sağlık çalışanlarına dağıtımındaki emeklerinden dolayı Akay'a teşekkür ederek, şilt takdim etti.

Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm imkanları ile devlet, millet ve sağlık sektörünün yanında olduklarını aktardı.

Kocasinan'dan 15 ay taksitli yatırım fırsatı

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 11 konut arsasını 15 ay, bir iş yerini ise 5 ay taksitle 7 Temmuz Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.


Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak ve ilçeyi kentin yeni yüzü yapmak için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kocasinan'da 10 noktada eş zamanlı çalışma

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 10 noktada eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekipler, son olarak Sahabiye Mahallesi Arda Sokak'ta asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'da ulaşımı kolaylaştırmak adına ilçenin dört bir yanında yenileme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:49 Kaynak: AA

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