Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, taksici ve simitçi büfelerine yönelik açıklama yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, değişik mecralarda simitçilerin belediyece muhatap alınmadığı şeklinde kasıtlı yanlış bilgiler yer aldı.

Belediye, şehirdeki tüm esnafla her zaman yakından ilgileniyor, herhangi bir nedenle belediyeye gelen tüm vatandaşların da ihtiyaçları karşılanıyor.

Melikgazi Belediyesi, "WhatsApp ihbar hattı" ile talepleri dinliyor

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla başlatılan "Whatsapp iletişim hattı" üzerinden 6 ay içerisinde yaklaşık 30 bin vatandaş ile görüşme sağlanarak taleplerin yüzde 97'si sonuçlandı.

İlçe sakinlerine 7/24 hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların kendileriyle iletişim kurmaya devam etmelerini istedi.

Çocuklar için "arabalı sinema" keyfi

Melikgazi Belediyesi, arabalı sinema günlerinin 4. gününde tüm zamanların izleyici rekoru kıran TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın sinema filmi "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" animasyon filmini 4 Temmuz Cumartesi izleyici ile buluşturacak.

İlçe Belediye Başkanı Palancıoğlu, arabalı sinema etkinliklerinin çok sevildiğini ve ilgi gördüğünü belirterek "Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğimiz randevuludur. Etkinlik günü randevu alan ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek." ifadelerini kullandı.

"Kocasinan Gönüllüsü Projesi"

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" ile bu zamana kadar 140 binin üzerinde vatandaşın ihtiyacına cevap verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini kaydetti.

Proje ile veren elle alan el arasında hayır köprüsü kurduklarını belirten Çolakbayrakdar, özellikle bu projeyle devletin şefkat elini, vatandaşlara doğrudan yansıtılarak yardımseverlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun daha çok pekiştirilmesine katkı sağladıklarını aktardı.

Bu arada Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Oymaağaç'ta yapımı tamamlanan ve açılışına sayılı günler kalan AVM'yi ziyaret ederek, çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.