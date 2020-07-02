Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, taksici ve simitçi büfelerine yönelik açıklama yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, taksici ve simitçi büfelerine yönelik açıklama yaptı.

Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, değişik mecralarda simitçilerin belediyece muhatap alınmadığı şeklinde kasıtlı yanlış bilgiler yer aldı.

Belediye, şehirdeki tüm esnafla her zaman yakından ilgileniyor, herhangi bir nedenle belediyeye gelen tüm vatandaşların da ihtiyaçları karşılanıyor.

Melikgazi Belediyesi, "WhatsApp ihbar hattı" ile talepleri dinliyor

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla başlatılan "Whatsapp iletişim hattı" üzerinden 6 ay içerisinde yaklaşık 30 bin vatandaş ile görüşme sağlanarak taleplerin yüzde 97'si sonuçlandı.

İlçe sakinlerine 7/24 hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların kendileriyle iletişim kurmaya devam etmelerini istedi.

Çocuklar için "arabalı sinema" keyfi

Melikgazi Belediyesi, arabalı sinema günlerinin 4. gününde tüm zamanların izleyici rekoru kıran TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın sinema filmi "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" animasyon filmini 4 Temmuz Cumartesi izleyici ile buluşturacak.

İlçe Belediye Başkanı Palancıoğlu, arabalı sinema etkinliklerinin çok sevildiğini ve ilgi gördüğünü belirterek "Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğimiz randevuludur. Etkinlik günü randevu alan ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek." ifadelerini kullandı.

"Kocasinan Gönüllüsü Projesi"

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" ile bu zamana kadar 140 binin üzerinde vatandaşın ihtiyacına cevap verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini kaydetti.

Proje ile veren elle alan el arasında hayır köprüsü kurduklarını belirten Çolakbayrakdar, özellikle bu projeyle devletin şefkat elini, vatandaşlara doğrudan yansıtılarak yardımseverlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun daha çok pekiştirilmesine katkı sağladıklarını aktardı.

Bu arada Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Oymaağaç'ta yapımı tamamlanan ve açılışına sayılı günler kalan AVM'yi ziyaret ederek, çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan, Whatsapp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Son Dakika

22:44 Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 22:09 Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı 22:01 Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz 21:53 Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
15:18
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
15:14
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
13:36
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 23:02:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]