Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Palancıoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret ederek, ilçede yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini ifade etti.

Projelere verdiği desteklerden dolayı Akar'a teşekkür eden Palancıoğlu, "İnşallah ilçemizin sahip olduğu potansiyeli daha da yükseltecek, ilçemizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. İş birliği fırsatları ile ilçemiz gelişme hızını daha da artıracak. İnşallah şehrimiz için çok çalışmaya, hemşehrilerimizin desteğine hizmetlerimizle karşılık üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koramaz Vadisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği çalışmalarla Koramaz Vadisi'nin zenginliği gözler önüne serildi.


Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun ortaklığında Kayseri'deki yeraltı yapılarının envanterini çıkarmaya yönelik 2013 yılında başlayan çalışmalar devam ediyor.

Araştırma ekibi tarafından her yılın sonunda hazırlanan ve bu yıl da 5'inci kez sunulan raporda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nin zenginliği gözler önüne serildi.


Kayserililer "Sanatçılar Sokağı" ile yeniden buluştu

Kayseri'de vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür-sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi içindeki Sanatçılar Sokağı ile yeniden buluştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kayseri Kalesi'nde, içerisinde arkeoloji müzesi, kütüphane, konferans salonu, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar bulunuyor.

Ancak sanatçılar sokağı ile beraber Kayseri Kalesi, pek çok kültür ve sanat etkinliğinin adeta mekanı haline geldi.

Kayseri Kalesi'ne gezmeye gelen ziyaretçiler yeni normal hayata uygun olarak adeta sanat kokan sokakta dolaştı.


Develi'de atıl durumdaki okul binalarının eğitime kazandırılması için protokol

Sindelhöyük ve Şıhlı mahallelerinde atıl durumda olan okul binalarında kültür, sosyal ve sportif faaliyetler yürütülmesi için binaların yeniden kullanılabilir hale gelmesi amacıyla Develi Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:33 Kaynak: AA

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