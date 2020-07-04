Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Melikgazi Belediyesi Hulusi Akar Bulvarı'nı Sivas Caddesi'ne bağlayan kanal boyunda yol çalışmasına başladı.

Melikgazi Belediyesi Hulusi Akar Bulvarı'nı Sivas Caddesi'ne bağlayan kanal boyunda yol çalışmasına başladı.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2,5 kilometrelik hat üzerinde yapılan çalışmalar sonucu asfalt, kaldırım, otopark, bisiklet yolları ile bağlantı yolu yeni görünümüne kavuşacak.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt Mahallemizde asbestli su borularının olduğu eski boruları vardı. Boruların tamamı değiştirildi ve kanserojen su borularından mahallemiz kurtulmuş oldu. Aynı zamanda yağmur suyu hattı da yapıldı. Burada güzel bir kaldırım ve park çalışmamız da olacak." ifadelerini kullandı.

Derevenk Viyadüğü için yol yapım çalışması

Talas Belediyesi, Derevenk Viyadüğü'ne bağlanan yolları imar planına uygun olarak ulaşıma açıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi yol yapım ekipleri, Derevenk Viyadüğü'ne bağlanan Hulusi Akar Bulvarı güzergahındaki bütün yolları imar planına uygun hale getiriyor.

Bu kapsamda Mevlana Mahallesi Şakşak mevkisinde yapılan çalışmada Hulusi Akar Bulvarı, Bilginler, Papatya ve Mehmet Timuçin caddeleri arasında 1500 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde 4 yeni yol açılıyor.

Kayalık ve engebeli alanda dozer ve çeşitli iş makineleriyle yapılan çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede ulaşımın kolaylaşacağı kaydedildi.

Yıldırım Beyazıt, Melikgazi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:35 Kaynak: AA

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