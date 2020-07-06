Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yılkı atları ve mandaların bulunduğu bölgelerinden olan Erciyes'in eteklerindeki Hörmetçi ve Karpuzsekisi mahallelerinde asfaltlama çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yılkı atları ve mandaların bulunduğu bölgelerinden olan Erciyes'in eteklerindeki Hörmetçi ve Karpuzsekisi mahallelerinde asfaltlama çalışması yaptı.

Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Kayseri'nin turizm değerlerinin olduğu bölgeler modern görünüme kavuşuyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince son yıllarda dünyanın her yerinden özellikle fotoğrafçıların büyük ilgi gösterdiği Hörmetçi ve Karpuzsekisi mahallelerine 2 bin 500 ton asfalt serildi.

Melikgazi Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı

Melikgazi Belediyesi korona virüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyarak temmuz ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 43 gündem maddesinin 23'ü ilgili komisyonlara havale edilirken 20 madde görüşülerek karara bağlandı.


Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mize eğitim, kültür, sağlık, sanat ve spor alanında birçok proje üretiyor, meclis üyelerimizle işbirliği içinde, elimizden geldiğince hizmet ediyoruz. Meclisimizdeki bu uyum ve dayanışma Melikgazi ilçesine hizmet ve yatırım olarak yansıyor." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesinden spora destek

Kocasinan Belediyesi, temmuz ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda gündemde yer alan 17 madde görüşülüp karara bağlandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım yapılması konusu ile ilgili her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini kaydetti.

Meclis toplantısında ayrıca Sancaktepe, Yunus Emre, Erkilet, Oymaağaç, Erkilet Dere, Alsancak ve Hasanarpa mahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Melikgazi, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:28 Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:20 Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
22:34
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
22:32
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
22:16
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 23:54:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]