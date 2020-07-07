Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında ulaşım koordinasyon toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında ulaşım koordinasyon toplantısı yapıldı.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan Büyükkılıç, Ulaşım AŞ'nin hizmetlerini gözden geçireceklerini belirtti.

Ulaşım konusunda değerlendirme yapan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere pandemi döneminde yaklaşık 50 binlere kadar düşen yolcu sayımızın yeni normal olarak nitelendirilen süreçte 200 binin üzerine çıkmaya başladığından buna özgü çalışmalar yapmamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yolcu kapasitesiyle ilgili yapmamız gerekenleri enine boyuna masaya yatırdık. Şehrimizde hem ekonomimize hem de bütçemize uygun olarak en verimli şekilde nasıl çalışmalar yapacağız, bunları konuşacağız."

Kayseri için verimli bir şekilde hizmet etmenin kaygısı içerisinde olduklarını ifade eden Büyükkılıç, ring sistemi sayesinde merkezdeki trafikte rahatlama gözlemlediklerini ve bunun da şehrin genelini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu aktardı.

Kentte direkt ulaşılması gereken önemli noktalara dikkati çeken Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Erciyes Üniversitesi Şehir Hastanesi gibi önemli noktalarımız var. Bu noktalara az sayıda yolcuyla gidilmesi şehrimiz ve ekonomimiz adına büyük bir israf kaynağı oluşturduğunun herkesin bilincinde olduğunu düşünüyorum. O açıdan değişik yerlerde aktarma sistemleri uygulamaktayız. Bunu da hemşehrilerimizin anlayışla karşılamaları gerektiğini paylaşmak istiyorum. Her zamanki iyi niyetlerine teşekkür ediyorum. Verimli şekilde bu hizmetleri nasıl yaparız, bunun kaygısı içerisinde olduğumuzu başka bir art niyetimizin olmadığını hatırlatmak istiyorum."

Kocasinan'daki kanallar temizlenip ilaçlanıyor

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm kanalları kapsamlı bir şekilde hem temizliyor hem de ilaçlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, daha temiz ve güzel bir Kocasinan için belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

Gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını anlatan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra kanalları rutin olarak temizliyor. Zaman içerisinde yağmur suyu ızgaralarından giren, evlerden atılan ve taşkınların getirdiği katı atıklar kanallar içerisinde tortulaşarak kanalın kapasitesinin düşmesine neden oluyor. Bu kapsamda ekiplerimiz ve modern araçlarımızla yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ise ilçe genelinde tüm kanalları periyodik şekilde ilaçlayarak, dezenfekte çalışması yapıyor. Ekiplerimizin çalışmaları bölgede kronomid denilen canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor."

Melikgazi Belediyesi 96 kentsel dönüşüm dairesi satacak

Melikgazi Belediyesi, Küçükali ve Anbar mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 96 daireyi satışa çıkardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale 14 Temmuz'da saat 15.00'te belediyenin açık otoparkında yapılacak.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ihaleye katılmaya davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Ekonomik olarak çok uygun dairelerimiz için bankalarla anlaşma yaptık. 120 aya kadar ödeme imkanı sunuldu. Küçükali ve Anbar mahallelerimizde 2+1 olarak tasarlanan dairelerimiz en düşük 160 bin, en yüksek ise 235 bin liradan satışa sunulacak." ifadelerini kullandı.

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:13 Kaynak: AA

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