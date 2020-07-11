Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile Berberler ve Kuaförler Odası üyelerine verilen hijyen eğitimi sertifika töreninde, Kayseri'de gerçekleştirilecek projeler hakkında konuştu.

Cami Kebir'in çevre düzenlenmesi ve temizlenmesi projesini bakanla görüştüklerini, surların içerisinde kalan tüm alanının temizlenmesini hedeflediklerini ifade eden Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi'nin ihalesinin yapıldığını ve bu hafta içerisinde ihaleyi alan firmanın açıklanacağını belirtti.

Kente ikinci bir tıp fakültesi kurulması gerektiğini düşündüğünü anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehir Hastanemizin tıp fakültesi olma yönünde çalışmalar yapıyoruz. Orası araştırma ve ihtisas veren bir hastane, sadece öğrencisi eksik. Altyapısı var. Cumhurbaşkanımıza bu konuda tekrardan teşekkür ediyoruz. 1600 yataklı hastaneyi Kayserimize kazandırdı. Pandemi döneminde gurur kaynağımız oldu. Gerekli çalışmalara başladık. Bu arada Ankara'ya İLBANK'ın Genel Kurul Toplantısı'na gittik. YÖK Başkan Vekili ile görüştük. Kamu yatırımlarından Kayserimizin beklentilerini anlattık. Önümüzdeki sene Allah'ın izniyle öğrencilerin kayıt olacağını başkan vekilimiz ifade etti ve bizi rahatlattı."

Büyükkılıç, "Ülkemizde 5 tane tıp fakültesi hastanesi açıldı. Şehir Hastanesi bünyesinde bizimki 6. olacak inşallah. Biz de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediyesinden Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinliği

Yahyalı Belediyesi, yeni hazırladığı yürüyüş ve bisiklet yolunu tanıtmak ve spora özendirmek amacıyla Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü düzenledi.

Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Kaymakam Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Yasemin Doğan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında ilki gerçekleştirilen sosyal mesafeli ve maskeli sağlıklı yaşam yürüyüşü 6,5 kilometre uzunluğa sahip parkurda yaklaşık bir saatte tamamlandı.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Yahyalı Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara çorba ikram edildi.

Melikgazi Belediyesinden 3 mahalleye şadırvan

Melikgazi Belediyesi, 3 mahallede bulunan camilerin bahçesine ilçeye ayrı bir estetik kazandıracak şadırvanlar yapacak.

Yapılacak şadırvanlar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Mahallesi Yalınoğlu Cami, Danişment Mahallesi Hayrullah Özaşır Cami ve Tınaztepe Mahallesi Eraslan Camisine ayrı ayrı 3 şadırvan yapacaklarını kaydetti.