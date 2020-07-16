Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesinin önündeki köprülü kavşakta dördüncü kol çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesinin önündeki köprülü kavşakta dördüncü kol çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırması ve sorunlu alanların onarılması hedeflenen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükkılıç, incelemenin ardından, "Hatırlanacağı üzere daha önce yapılan kavşağımızın 3 kolu bitmişti. Dördüncü kolu tamamlamak suretiyle kavşağımızdaki sorunu gidermiş oluyoruz. Allah'ın izniyle eylül ayının başında asfaltı bitmiş ve kullanıma açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanesinde Tıp Fakültesinin de açılacağını belirten Büyükkılıç, fakülteye 1 sene sonra öğrenci alınacağını ve eğitime başlanacağını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Aksu'dan Develi Belediyesine ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Develi Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Develi ile ilgili yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Bakan Yardımcısı Aksu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte bakanlık olarak çalışmalara hız verdiklerini ifade etti.

Aksu ayrıca Develi ilçesine en güzel projeleri ve hizmetleri kazandırmak için çalışma yürütüldüğünü de belirtti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da Mustafa Aksu ile faydalı bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Develi, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:19 Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 17:02 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
19:19
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak
17:02
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
16:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 21:41:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]