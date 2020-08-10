Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilyurt Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra belirli yollarda sıcak asfalt ile onarım çalışması da gerçekleştiriliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin birçok noktasında aynı anda çalışma yürüterek vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı çekmemesini sağlıyoruz. Yeşilyurt Mahallesi'nde toplamda 3 kilometre gidiş, 3 kilometre geliş olmak üzere asfalt serim çalışmasına başladık." ifadelerini kullandı.

Tercih yapılacak öğrencilere rehberlik hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik başlattığı rehberlik hizmetini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Rehberlik Birimi ve Genç KAYMEK eğitmenleri üniversite tercihi yapacak tüm adaylara tercihlerini doğru yapabilmesi amacıyla rehberlik hizmeti veriyor.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak verilen hizmetten yararlanabilmek için tercih yapacak adayların 0352 320 54 45 numaralı hattı arayarak randevu almaları gerektiği kaydedildi.

ERÜ'de "Uzaktan Eğitim Çalıştayı" düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen Uzaktan Eğitim Çalıştayı başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, online olarak düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını ise ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yaptı.

Çalıştayda, "Pandemi Sürecinin Yükseköğretim Üzerindeki Etkileri ve Yeni Normalde Yükseköğretimde Eğitim ve Öğrenme", "Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim" gibi birçok konunu ele alındı.

Çalıştay, 11 Ağustos 2020 Salı günü sona erecek.

İstanbul Teknik Üniversitesinden Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesindeki Gökbörü İnsansız Hava Aracı (İHA) Takımı üyesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Helvacı ve Gökbörü İnsansız Hava Aracı (İHA) Takımı'na üye öğrencilerle görüştü.

İnsansız hava araçları gibi birçok konuda öğrencilerin yeni teknolojik ürünler üretmesi ve geliştirmesinin hem ülkeye hem de geleceğe hizmet olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de de bilimsel çalışmalara yakından destek verdiklerini, Bilim Merkezi başta olmak üzere öğrencilerin bu alanda yaptıkları her türlü çalışmalara katkı verdiklerini ifade etti.

Helvacı ise Kayserililerin çalışkan olduğunu belirterek Büyükkılıç'a teşekkür etti.