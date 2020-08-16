Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi "Filinta'nın Konağı"nda restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gülük Mahallesi'nde yer alan, Kayseri kültür yapıları içinde nadir sivil eserlerden biri olan Filinta'nın Konağı'nı inceledi.

Başkan Palancıoğlu, yapının aslına uygun onarım çalışmasının tamamlandığını ve yakında hizmete sunulacağını belirtti.

Palancıoğlu ayrıca, "Filinta'nın Konağı Belediyemiz tarafında restore edilen 10 yıllığına restorasyon karşılığında kiralamış olduğumuz Kayseri'nin eski konaklarından biri. Konak 19. yüzyıl ilk çeyreğinde sivil mimarinin en güzel eserlerinden birisi olarak günümüze kadar ayakta durmayı başaran ender eserlerden bir tanesi. Burayı bir sosyal merkez yapmak istiyoruz. Çeşitli sergiler ve toplantıların yapılacağı güzel bir tesis haline getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kayseri Yeraltı Yapıları" 5'nci ara raporu tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nce kitaplaştırılan "Kayseri Yeraltı Yapıları" 5'nci ara raporunu değerlendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun ortaklığında Kayseri'deki yeraltı yapılarının envanterini çıkarmaya yönelik 2013 yılında başlayan çalışmalar raporlar halinde hazırlanıp Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırılıyor.

Bilgileri geleceğe taşımanın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayserimiz yer üstü ve yer altı tarihi ile birlikte bir bütündür. Her zaman söylüyoruz, şehrimiz Türkiye'nin en çok yer altı şehirlerine sahip ve bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin yer altı yapılaşmasını, turizm ekonomisinin hizmetine sunmak ve ileriye de sağlam bilgi sunmak amacıyla 2013 yılından beri yapılan çalışmalarla hazırlanan her raporu kitaplaştırıyoruz. En son sunulan rapor tümüyle Koramaz Vadisi'ne ait. Raporda Koramaz Vadisi'nde yapılan çalışmalar, Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar'ı tüm özellikleri ile anlatmış ve yer altı şehrimizi gözler önüne sermiştir. "