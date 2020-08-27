Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevine atanan Ali Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Serkan Tok, Ülkü Ocakları ile her zaman bir ve bütün olduklarını belirtti.

Tok, Ülkü Ocaklarının gençlerin vatanını, milletini, bayrağını seven birer insan olarak yetişmesi noktasında büyük çaba sarf ettiğini ifade etti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik de Tok ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti.

KTO'da yangın tatbikatı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) personeli, yangın ve olası afetlere karşı uygulamalı acil durum eylem planı tatbikatı yaptı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat, yangın çeşitleri, söndürme teknikleri ve yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında teorik bilgiler verilmesi ile başladı.

Daha sonra senaryo gereği hizmet binasında çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın personel ekipler tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bir başka personele ise ilk müdahaleyi ilk yardım ekipleri yaptı.

Tatbikat, KTO otoparkında hazır bekletilen içerisinde ocak, televizyon ve elektrik panosunda çıkan yangınların gösterildiği otobüste devam etti.