Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanma aşamasına gelen kütüphane ve kültür merkezinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Bulvarı Talas girişinde yer alan 5 katlı binadan oluşan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde çok amaçlı salon, sergi alanı, açık söyleşi alanı, bireysel ve grup çalışma alanları ile kitap kafe bulunacak.

Ayrıca işitme ve görme engellilerin kullanımına uygun şekilde hazırlanan engelsiz kütüphane bölümü yer alacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve diğer belediye yetkilileriyle binayı gezen Yalçın, Talas'a gece gündüz açık, çok modern bir kütüphane kazandırmak üzere olduklarını ifade etti.

Yahyalı Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantısı

Yahyalı Belediye Meclisi, eylül ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafeye ve maske kuralına uyularak yapıldı.

Mecliste, L34-C-13-B-1-D nolu paftada uygulama imar plan notu değişikliği yapılması ile ilgili imar komisyonu raporu, online bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ve Yahyalıspor Kulübü'ne ayni ve nakdi yardım olmak üzere 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Yürüme engelli Ahmet Arıcan'a tekerlekli sandalye

Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, sonradan yürüme yetisini kaybeden işçi Ahmet Arıcan'ın tekerlekli sandalye talebini karşıladı.

Gültepe Mahallesi'nde yaşayan engelli Arıcan, bir yakını vasıtası ile Yücel'e, "tekerlekli sandalye" talebini iletti.

Yücel, tekerlekli sandalyeyi temin ettikten sonra Arıcan'ı evinde ziyaret etti. Arıcan ile bir süre görüşen Yücel, tekerlekli sandalyeyi teslim etti.