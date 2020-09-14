Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentin kültür hayatına iki yeni eser daha kazandırarak, kitap envanterine "Kappadokia Krallığı ve Roma-Bizans Dönemi" ile "Kayseri'den Kopan Türkü'" adlı eserleri ekledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kitap ile okur-yazara değer veren Büyükşehir Belediyesi, açılan kütüphaneler ve basılan yeni kitaplar ile bu kulvarda da hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor.

Eserlerden biri, tarih dizisinde yer alan Kayserili yazar Halit Erkiletlioğlu'nun kaleme aldığı 391 sayfalık kapsamlı "Kappadokia Krallığı ve Roma-Bizans Dönemi" eseri. Eserde, Kapadokya krallığı ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, dönemin imparatorlukları olan Roma ve Bizans da Kapadokya kapsamında anlatıldı.

Diğer eser ise sanat dizisinde bulunan Kayserili yazar Ahmet Sıvacı'nın yazdığı 197 sayfalık "Kayseri'den Kopan Türkü" oldu. Eser, Kayseri'nin Endürlük köyünde doğan Türk Halk Müziği sanatçısı ve derlemeci Ahmet Gazi Ayhan'ın hayatını anlatan bir kaynak kitap niteliğinde.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, okumak ve kitabın gönülden gönüle yol olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın talimatlarıyla ay çekirdeği ve kayısının üretiminin yoğun olduğu Yeşilhisar'da mahsulleri kurutmak amacıyla 7 bin 600 metrekare beton kurutma alanı yapıldı.

Kayseri'de önemli bir yere sahip olan ay çekirdeği üretimi 24 bin ton ile ülke üretiminin yüzde 16'sını karşılayarak, ülke genelinde ilk sırada yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar'daki doğal beton kurutma alanı ile ürünlerin kalitesinin daha iyi olmasını hedefliyor.