Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pancar çiftçisini yakından ilgilendiren, Bekir Yıldız ile Osman Kavuncu bulvarlarını birbirine bağlayan ve Keykubat Millet Bahçesi'ne giriş kapısı olacak yolu denetledi.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pancar çiftçisini yakından ilgilendiren, Bekir Yıldız ile Osman Kavuncu bulvarlarını birbirine bağlayan ve Keykubat Millet Bahçesi'ne giriş kapısı olacak yolu denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı'nı, Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayan yolun asfalt çalışmalarını inceledi.

Belediye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, bu yolun avantajları olduğunu, bunlardan birincisinin Keykubat Millet Bahçesi'ni giriş-çıkış yolu olarak nitelendirileceğini, ikinci olarak da Osman Kavuncu Bulvarı'ndan Bekir Yıldız Bulvarı'na giden alternatif yol olacağını anlattı.

Kampanya döneminde pancar taşıyan araçların şehir içine girmesine böylece müsaade edilmeyeceğine dikkat çeken Büyükkılıç, "Bu yol üzerinden pancarlarını almış olacaklar. Böyle güzellikleri bağrında barındıran, 'kazan kazan' politikasıyla üretilen ana arterimiz, hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah kazasız, belasız hizmetlere vesile olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürücülere seslenen Büyükkılıç, "Şoförlerimize de aman dikkat. Otoban gibi yol. Sürat yapmayın. Aman dikkat, risk almayın." uyarısında bulundu.

Kocasinan'da okullar eğitime hazır

Kocasinan Belediyesinin 2016 yılında başlattığı "Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi", öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda girmelerini sağlamak için ilçe genelindeki tüm okulları dezenfekte edip, hijyen temizliği yaptı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitim alanında örnek projelere imza attıklarını belirtti.

Belediye olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Çolakbayrakdar, "Bundan sonra da eğitim-öğretime olan desteğimiz artarak devam edecek. Biliyoruz ki 2023 hedefine ulaşmak için en önemli yatırım eğitimden geçiyor. Bu bilinçle geçmişini çok iyi bilen ve geleceği için milli hassasiyetleri yüksek nesiller yetiştireceğiz. Bütün gayretimiz çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği içindir." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Millet Bahçeleri, Bekir Yıldız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:21 - Kaynak: AA

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