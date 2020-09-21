Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yamula Barajı'na kıyısı bulunan yerleşim birimlerini yakından ilgilendiren Hıdırellez Yolu'nda başlatılan çalışmayı denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Yamula Barajı'na kıyı yerleşim birimleri için can damarı niteliğindeki yolun genişletilmesi ve geometrisinin düzeltilerek hem 3 şeritli hem de güvenli ve konforlu hale getirilmesi için başlatılan 5 kilometrelik yoldaki çalışmaları inceledi.

Büyükkılıç, yolun şehrin kuzeyinde önemli bir değer olan Yamula Barajı'na kıyı tüm yerleşim birimlerini doğrudan ilgilendirdiğini ve her gün binlerce aracın bu yolu kullandığını kaydetti.

2 şeritli ve kıvrımlı yolun güvenliğini ve standardını yükseltmenin önemine dikkat çeken Büyükkılıç, yolun aynı zamanda baraja kıyı yerleşim yerlerinin cazibesini artıracağını ve daha çok insanın doğa turizmiyle tanışacağını belirtti.

Develi'de ilçe protokolünden öğrencilere ziyaret

Develi Kaymakamı Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, yüz yüze eğitime başlandığı ilk ders gününde öğrencileri ziyaret ederek heyecanlarına ortak oldu.

Öğretmenlerinin sözünden çıkamamalarını tembih edip öğrencilere başarı dileyen ilçe protokolü, bütün sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime bir an önce başlanması temennisinde bulundu.

Kocasinan'da çevreci araçla kesintisiz temizlik

Kocasinan Belediyesi, daha temiz bir ilçe için doğa dostu sıfır karbon emisyonlu elektrikli mobil temizlik aracı ile özellikle lavabolarda dezenfekte ve hijyen temizliği gerçekleştiriyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevreci belediyecilik anlayışıyla daha temiz Kocasinan için gece-gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Mevlana Meydanı fikir yarışması sonuçlandı

Talas Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi Meydanını yeniden düzenlemek amacıyla başlatılan Ulusal Fikir Yarışması sona erdi.

Turgut Özal ve Cemil Baba caddeleri arasında, Cengiz Aytmatov Parkı ve Selçuklu Kültür Evi'ni de kapsayan alana yeni bir çehre kazandırılmasını kapsayan yarışmaya Türkiye geneli TMMOB Mimarlar Odası üyeleri, serbest, ulusal ve tek aşamalı kentsel tasarım türlerindeki fikirleriyle katıldı.

57 katılımla yoğun ilgi gören yarışmada 8 eser ödüle layık görüldü. Ödüller, gelecek günlerde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.