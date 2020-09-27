Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hamamlar başta olmak üzere birçok yaşam alanında maske, mesafe ve temizlik denetimi yaptı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hamamlar başta olmak üzere birçok yaşam alanında maske, mesafe ve temizlik denetimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 7 alışveriş merkezi, 45 pazar esnafı, 29 kuaför ve güzellik merkezi, 3 internet kafe, 89 toplu taşıma aracı, 13 şehirler arası yolcu otobüsü, 83 taksi, 19 piknik alanı, bir lunapark, toptancı halinde faaliyette bulunan 118 iş yeri, 7 çay bahçesi, 5 spor merkezi, bir bilardo salonu, 5 halı saha, 19 kahvehane, 7 hamam, 23 lokanta ve restoran, 2 düğün ve nikah yapılan yerde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması için sesli anons ve denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla salgının başından beri denetimlere devam eden ekipler, Kayserililerin sağlıklı yaşam sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sürdürecek.

Talas Belediyesinden çiftçilere kompost gübre dağıtım römorku hizmeti

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan gübre dağıtım makinesi, ilçenin kırsal mahallelerinde hizmet vermeye devam ediyor. Sunulan bu hizmetle çiftçiler hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlıyor.

İlçe genelinde hizmet veren kompost gübre dağıtım römorku, Koçcağız Mahallesi'nde tarlaya gübre saçtı. 6 ton gübre taşıma kapasitesine sahip römork çiftçilerden takdir gördü.

Çiftçilere yönelik hizmetler hakkında bilgiler veren İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, sunulan hizmetlerle Talaslı üreticilerin desteklendiğinin altını çizdi. Kök, yapılan projelerle verimliliğin artırıldığını, maliyetin ise düşürüldüğünü kaydetti.

Hizmetten duydukları memnuniyeti belirten çiftçiler ise hem maliyetten hem de zamandan tasarruf sağladıklarını anlatarak, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Melikgazi Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kazımkarabekir Mahallesi'nde 170 ağacın toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

Kazımkarabekir Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde 15 yaş ve üzeri 80 tanesi çınar yapraklı akçaağaç ve 90 tanesi atlas sediri olmak üzere 170 ağacı toprakla buluşturduklarını ifade eden Palancıoğlu, 2020'yi ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini ve bu yıl 10 ile 50 yaş ağaçları toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Doğal yeşil alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarla Melikgazi'nin yeşil bitki örtüsü ile çevrelendiğini hatırlatan Palancıoğlu, ağaç dikiminin, sivil toplum kuruluşları, mesleki oda ve dernek üyelerinin katılımıyla devam ettirileceğini aktardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Zabıta, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:45 - Kaynak: AA

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