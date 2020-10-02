Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

MHP Kayseri İl Teşkilatı'nın başkanlık divanı belli oldu.

İl başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen ay 13. olağan il kongresini yapan MHP il yönetimi, ilk toplantısını yaparak başkanlık divanını belirledi.

Toplantıda, başkanlık divanını açıklayan MHP İl Başkanı Serkan Tok, yönetim kurulu üyelerinin özverili çalışmalar yapacağına inandığını belirterek, başkanlık divanı üyelerine başarılar diledi.

Serkan Tok başkanlığında oluşan yeni başkanlık divanında il sekreteri Doğan Gündüz, il muhasibi Mustafa Çakır, teşkilattan sorumlu il başkan yardımcısı Ferhat Temizer, il başkan yardımcıları ise Kürşat Furkan Şahin, İbrahim Yücel ve Adem Aslan olarak belirlendi.

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Kalın'dan mağdur aileye yardım

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde geçen ay çıkan yangında evleri ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Kiremitçi ailesine MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı sahip çıktı.

Ailenin yeni bir eve yerleştirilmesi ve eşyalarının alınmasını sağlayan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, aileyi yeni evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ASKON Kayseri Şubesi, TİM'in açıkladığı ekonomik verileri değerlendirdi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Başkan Yardımcısı Musa Kızılöz, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı verileri değerlendirdi.

Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu belirten Kızılöz, pandemi nedeniyle önlerine bir fırsat doğduğunu, uluslararası dengelerde oynamalar baş gösterdiğini ve ülke olarak bunu iyi değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.