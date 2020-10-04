Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi'nde yol çalışmalarını sürdürüyor.

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Kocasinan Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi'nde yol çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl içerisinde Kayseri ve Kocasinan'ın çehresini değiştiren 93 noktada çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gerede Caddesi'ndeki çalışmaları denetleyen Çolakbayrakdar, mahalle çocuklarının ilgisiyle karşılaştı.

Çocuklarla sohbet eden Çolakbayrakdar, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından farklı noktalarda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini, mevsim şartları elverdiğince yıl sonuna kadar bu çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Çolakbayrakdar, hem Gerede hem de Susurluk Caddesi'nde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Melikgazi'de atıklar yuva ve yemliğe dönüşüyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutlayarak sadece 4 Ekim'de değil yılın her günü sahipsiz sokak hayvanlarının refahı için çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmaları anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanları ambulansımız ile binlerce can dostumuzun imdadına yetişerek ilçemizde bu konuda çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdik. Ayrıca yeni projelerimiz arasında olan 'Pati Oyun Parkı' ile sevimli dostlarımıza güzel bir oyun alanı yapacağız. Bugünün anlamına özel geri dönüşüm ekiplerimiz çok anlamlı bir iş çıkarmışlardı. Ömrünü tamamlamış lastiklerden kedi evi, plastik ve ahşap atıklardan kuş yemliği ve ahşap atıklardan köpek yuvası tasarlandı. Plastik malzemeler ve su kaplarından yemlikler yapıldı. Çevreci bir çalışma ile sokakta yaşayan sevimli dostlarımızı da mutlu etmiş olduk."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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