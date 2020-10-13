Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

13.10.2020 16:09
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Talas Belediyesi Kayseri Sahne Tiyatrosu, "Erkeğin Elinin Hamuru" adlı oyunu online sahneledi.

Talas Belediyesi Kayseri Sahne Tiyatrosu, "Erkeğin Elinin Hamuru" adlı oyunu online sahneledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ev hayatının anlatıldığı oyun, belediyenin meclis salonunda sahnelendi.

Talas Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla aktarılan oyunda pandemi tedbirleri ve uyulması gereken kurallar hatırlatılıyor, aile reisi Muhittin'in evde kalmak zorunda olduğu günlerdeki sıkıntıları perdeye yansıtılıyor.

Melikgazi'de 3 yeni yatırım

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye bir okul, sağlık ocağı ve cami yapılacağı müjdesi verdi.

Palancıoğlu, ekim ayı meclis toplantısında hayırsever Hacı Mehmet Yıldırım'ın şartlı bağış talebi olduğunu belirterek, Konaklar mevkinde bir okul, Germir Mahallesi'nde ise sağlık ocağı ve bir cami yapılacağını aktardı.

Hizmet ve yatırımların sayısı arttıkça vatandaşların da şartlı bağış taleplerinde artış olduğunu belirten Palancıoğlu, "Her gün yeni hayırseverlerin bizlere müracaatları var. Okul, sağlık ocağı, cami gibi yerler yaptırmak istiyorlar. Biz de bir nevi kendilerine aracı oluyoruz. Mimari, statik ve tesisat projesi belediyemize ait olmak üzere hayırseverlerle işbirliği içinde çalışıyoruz. Bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ulaşım AŞ'nin mahir elleri belgelerini aldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Mahir Eller Projesi" kapsamında Kayseri'de nitelikli iş gücüne katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen mesleki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ çalışanlarına belgelerini verdi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odada gerçekleşen törene KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu katıldı.

Gülsoy, 178 kişinin eğitime katıldığını, 138'inin belgeyi almaya hak kazandığını, 40 kişinin sınav sürecinin devam ettiğini belirtti.

Gündoğdu da çalışanlara eğitim verdiklerini ancak bağımsız bir denetçi tarafından sınavlara tabi tutulup belge almaya hak kazanmalarının önemli olduğunu kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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