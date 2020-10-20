Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, Teknopark'a yeni bağlantı yolu yaptı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede birçok noktada şehir içi alternatif yol ile güvenli ve seri ulaşım sağlayan yollar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Teknopark içinde inşaatı tamamlanan mekanik kuluçka merkezinin asfalt çalışmalarını bitirdiklerini ifade etti.

Yeni yaşam alanlarında ve üniversitede ihtiyaç olduğunda kolaylık sağlamak amacıyla yeni yollar açtıklarını vurgulayan Palancıoğlu, belediyenin ve diğer yatırımcı kurumların çalışmalarıyla ilçe için gayretle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kocasinan'da yol çalışmaları

Kocasinan Belediyesi, Erkilet'ten başlayıp Akin, Hasanarpa ve Kızık mahallelerine ulaşım sağlayan Boztepe Mahallesi 4 bin 200 metre uzunluğundaki Mahmut Şahin Caddesi'nde yeni etap yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yol medeniyettir" anlayışıyla 2020 yılında 110 farklı noktada yol yenileme çalışması gerçekleştirerek, şehrin altyapısını güçlendirdiklerini, yolları daha geniş ve konforlu hale getirdiklerini aktardı.

Gönüllü kuruluşlardan tebrik ziyaretleri

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları heyeti, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Kocasinan Müftüsüne "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkan Ahmet Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Ali İhsan Kabakçı ile Kocasinan Müftülüğüne atanan Halil Uzun'u ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Kabakçı ve Uzun da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.