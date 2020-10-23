Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

23.10.2020 20:55
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Kayseri'de, Sahabiye Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde ilk uygulama etabı tamamlandı.

Kayseri'de, Sahabiye Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde ilk uygulama etabı tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin ilk uygulama etabında tamamlanan 622 daire ve 55 işyeri 950 araçlık kapalı otoparkıyla hak sahiplerine teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, projedeki değerin tüm Kayserililere ait olduğunu belirterek, "Belediyecilik tarihinin en büyük projesinin ilk etabının anahtar teslim törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle onurlandıracaktır. Bu mutluluğu hep birlikte yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu, açılışa hazırlanan eğitim ve kültür merkezine inceleme

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayırsever iş birliğiyle yaptırılacak Mehmed Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'ni inceledi.

Başkan Palancıoğlu, Esentepe Mahallesi'nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan arsaya hayırsever Sami İpek ile yapılacak olan Mehmed Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezin 13 Kasım'da açılışının yapılacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sami İpek ile yapımına başladığımız güzel bir hayrı tamamlamak üzereyiz. Belediyeler ve hayırseverler işbirliğinde her türlü yatırımı yapıyoruz. Buda onların güzel bir örneği. Sami ağabey şu an hasta. Kendisi için sizlerden dua da bekliyoruz. Yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tesisin hayata geçmesinde desteği veren Sami İpek Bey'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Sami İpek, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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