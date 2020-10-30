Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları ile Kayseri'de birleşen gazeteleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Haber Gazetesi'ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, beraberindekilerle Kayseri Gerçek Haber Gazetesi ve Gazete Kayseri'ye ziyarette bulundu.

Sektörde çalışan isimlere başarı dileyen Başkan Büyükkılıç, gazetelerin birleşerek güç birliği yapmasının hem Kayseri için hem de gazeteciler açısından önemli olduğu belirtti.

Ziyaretlere Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Kayseri Anadolu Haber, Kayseri Gerçek Haber ve Gazete Kayseri çatısı altında birleşen üç gazeteye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TEKNOFEST'te derece alan öğrenciler Rektör Çalış'ı ziyaret etti

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2020 kapsamında çeşitli yarışmalarda derece alan öğrenciler, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEKNOFEST yarışmalarında ERÜ'yü temsil ederek çeşitli dereceler alan öğrenciler, Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir ile birlikte Çalış'ı makamında ziyaret etti.

Rektör Çalış, ziyarette yaptığı konuşmada TEKNOFEST'te başarı sergileyen öğrencileri tebrik ederek, başarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

Rektör Çalış tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Talas'ta Kur'an Kursu binasının temeli atıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde Yaman Dede Kur'an Kursu için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Mevlana Mahallesi'nde dualar eşliğinde yapılan temel atma töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayırsever Ali Kiper tarafından yaptırılan kurs binasının önemine değindi.

"Burası sadece bir Kuran kursu değil önemli bir sosyal ihtiyacı karşılayan alan." diyen Yalçın, hayır işlerinde bulunan kişilerin sayısının artmasını diledi.

Müftü Şahin Güven ise mahallede uzun süredir Kuran kursuna ihtiyaç olduğuna değinerek, "Allah, hayırlı ve mübarek eylesin Kuran kursumuzu. Bizler bu faaliyetleri yürütürken Talas Belediyemizle işbirliğine girdik. Bu yüzden belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.