Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Hacılar Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İzmir'de yaşanan depremde ihtiyaç sahibi olanlara devletin her türlü yardımı ulaştırdığını belitti.

Konuşmaların ardından plan bütçe komisyon raporu görüşülerek 2021 bütçesi 23 milyon lira olarak belirlendi.

AK Parti iktidarı 18'inci yılında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yılını kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükkılıç AK Parti'nin milletin iktidarı ve hizmetkarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milletin kurmuş olduğu 14 Ağustos 2001'deki AK Parti, yaklaşık bir sene sonra milletin iktidara yürümesiyle iş başına geldi. Biz halkımıza, milletimize teşekkür ediyor, minnet duyuyoruz. Bu anlayış içerisinde 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti'miz tam 18 yıl bu milletin hizmetinde olmaya devam etti. Partimiz, sorumluluk anlayışı içerisinde gerçekten, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında başımızı dik tutan, halkına hizmet etmeyi ibadet bilen, eğitimde, sağlıkta, savunmada ve birçok alanlarda adeta reform niteliğinde yatırımlar ve çalışmalar yapan, yurt dışında da her zaman başımızı dik tutma suretiyle ülkemizi temsil eden anlayış ile hizmetine devam ediyor. İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir. Milletin efendisi değil, hizmetkarı olma anlayışı içerisinde bu çalışmaları yürüten Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına teşekkür ediyor, 'iyi ki varlar' diyoruz. İki cumhurbaşkanı, 4 başbakan çıkaran bir AK Parti iktidarı, milletin iktidarı, milletin hizmetkarıdır."

Kayseri'ye 100 bin fidan

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi ağaçlandırma ve 100 bin fidanı toprakla buluşturma seferberliğine Derevenk Viyadüğünde gerçekleştirilen fidan dikimine katılarak devam etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sonbahar döneminde 100 bin fidan dikilmesi talimatı veren Başkan Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğünde gerçekleştirilen fidan dikimine katıldı.

Kasım ayının ağaç dikme mevsimi olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu sezonları değerlendirmek suretiyle daha çevreci, daha yeşil bir Kayseri'yi hemşerilerimize kazandırmak amacıyla bölgemizi ağaçlandırmaya devam ediyoruz. Kayseri'mize sonbahar sezonunda 100 bin fidan dikiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun diyorum. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma birimimizin kıymetli ekibini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bizim de dikili ağacımız olsun dedik. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum."