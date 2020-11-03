Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, hayırsever Osman Ulubaş ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapılacak yeni okulun müjdesini verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, valilikte düzenlenen törenle, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 16 bin metrekare alana anaokulu, ilkokul, ortaokul ve spor salonu için protokol imzalandı.

İlçenin birçok ihtiyacını karşılayan projelere imza atan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hızlı bir şekilde temelleri atılarak 2021 eğitim öğretim dönemine yetiştirileceğini kaydetti.

Melikgazi'den İzmir'e gönül köprüsü kurulacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mecliste oy birliği ile alınan kararla depremden etkilenen İzmir halkına destek olacaklarını bildirdi.

İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, Melikgazi Belediye Meclisi'nde anıldı.

Belediyenin kasım ayı meclis toplantısında oy birliği ile aldıkları karar ile depremden etkilenen İzmir'e destek olacaklarını kaydeden Palancıoğlu, "İzmir Valiliği ve ilgili kurumlar ile koordinasyona geçerek depremin yaralarını sarmak üzere gerekli yardımları en kısa sürede İzmir'e ulaştıracağız. İzmir için hepimiz tek yüreğiz. Melikgazi Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Kızılay Haftası kapsamında ağaç dikti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay gönülleriyle birlikte ağaç dikti.

Çolakbayrakdar, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci ve Kızılay gönülleriyle birlikte Ziyagökalp Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında ağaçları toprakla buluşturdu.

Ahmet Çolakbayrakdar, tüm Kızılay mensuplarının Kızılay Haftası'nı kutladı.