Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

04.11.2020 11:59
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3,5 kilometrelik sıcak asfalt dökülen Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3,5 kilometrelik sıcak asfalt dökülen Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kuş cenneti olarak bilinen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın sınırlarında bulunan Sindelhöyük Mahallesi'nde 10 metre genişliğinde, 3,5 kilometre uzunluğundaki yolun asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

İnceleme sonrası Sindelhöyük'e geçen Büyükkılıç, kendisini sıcak ve samimi karşılayan mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Lösemili Çocuklar Haftası

LÖSEV, Kayseri ve ilçelerinde bulunan LÖSEV'e kayıtlı ve pandemi sürecinde evlerinden hiç çıkamamış lösemili çocuklar için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Talas Belediyesi ile işbirliği yaparak çeşitli etkinlikler düzenledi.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında belediyelerin destekleriyle lösemili çocukların evlerinin bulunduğu sokaklarda 4 gün sürecek coşku dolu etkinlikler düzenledi.

LÖSEV'e kayıtlı birçok lösemili çocuğun yaşadığı sokağa etkinlik araçlarıyla ulaşan ekipler, müzik eşliğinde dans gösterileri ve hediyeler sunarak çocuklara sürpriz yaptı.

Çocuklar, evlerinin kapı ve balkonlarından gösterileri izledi.

Ekim ayı ihracat rakamları

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı ihracat verilerini değerlendirdi.

ASKON Kayseri Şube Başkan Vekili Alperen Murat, ihracat rakamlarının günden güne artacağını ifade etti.

Ülke geneline baktıklarında ihracatta bir çıkış seyri gördüklerini vurgulayan Murat, pandemi olmasına rağmen bu seyri görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

YKS ve MELMEK kursları için ön başvurular başladı

Kayseri'de birçok kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan Melikgazi Meslek Edindirme Kurslarında (MELMEK) heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi ön kayıtları başladı.

MELMEK 2020-2021 eğitim döneminde 27 alan, 183 branş, 15 tesis ve 5 kurs merkezi nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle MELMEK kurslarına ara verdiklerini, Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte belediye olarak yeni dönem için ön başvuruları almaya başladıklarını ve katılmak isteyenlerin telefon numaralarını arayarak ve internet adresinden kayıtlarını oluşturabileceklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Sindelhöyük, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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