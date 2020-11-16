Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin doğusu ile batısını birleştiren alternatif yol çalışmalarına ilişkin 4 müjde verdi.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Bekir Yıldız Bulvarı Katlı Kavşak-Kuzey Çevreyolu bağlantısı, Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı 4'ncü kolu, Osman Kavuncu Bulvarı-Bekir Yıldız Bulvarı bağlantı yolu ve Osman Kavuncu Bulvarı-Serbest Bölge bağlantı yolunun hizmete hazır olduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi.

"Endüstriyel Kalıp, İskele Sistemleri ve Hesap Yöntemleri" online semineri düzenlendi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik online "Endüstriyel Kalıp, İskele Sistemleri ve Hesap Yöntemleri" semineri düzenlendi.

Seminerde öğrencilere ülkenin kalkınması, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün arttırılması, sektörün sorunları, çözümleri ve sektörel işbirlikleri ile endüstriyel kalıp ve iskele sistemlerinin hesap adımları konusunda bilgi verildi.

Eğitim Bir-Sen'den maske dağıtımı

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, eğitim çalışanlarına 200 bin maske ve kolonya dağıtımına başladıklarını belirterek, pandemi sürecinde fedakarca görev yapan eğitimcilere teşekkür etti.

Onların emekleri ve özverilerinin asla unutulmayacağını kaydeden Kalkan, eğitim çalışanlarının yanında olduklarını, 200 bin maskeyi ve kolonyayı eğitimcilere ulaştıracaklarını kaydetti.