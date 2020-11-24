Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek, ilçede planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Hacılar'la devam etti.

Büyükkılıç, uyum kültürü içinde Hacılar'ın projelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kayseri'nin incisi Erciyes ile bütünleşen kayak merkezinin önemli bölümünün Hacılar'da olduğunu kaydeden Büyükkılıç, ilçenin artık turizm de söz sahibi olmaya başladığını belirtti.

Büyükkılıç, kursiyerlere gilaburunun faydalarını anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından kursiyerler için online düzenlenen Türk Mutfağı Kursu'na ziyarette bulundu.

Büyükkılıç, kursiyerlere sonbahar mevsiminde hasadı yapılan her derde deva gilaburu hakkında önemli bilgiler verdi.

Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ağaç dikti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve öğretmenlerle fidan dikti.

Hayırsever Osman Ulubaş tarafından Yenişehir Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli ortaokul ve 8 derslikli anaokulunun çevresinde fidanları toprakla buluşturan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle her zaman destek verdiklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Konuşmanın ardından Çolakbayrakdar, hayırsever Osman Ulubaş ve öğretmenlerle fidan dikti.