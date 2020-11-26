Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasındaki faaliyetleri açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kentte 400 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalığı ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi hakkında taksi durakları, güzellik salonları, kuaför/berber salonları, alışveriş merkezleri ile cami ve pazar yerlerinde toplam 43 bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Kayseri Üniversitesi, kentin kırsal kalkınmasına yönelik projeler için kolları sıvadı

Kayseri Üniversitesi, tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında kentin kırsal kalkınmasına yönelik projeler için harekete geçti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Yeşilhisar MYO ve Yahyalı MYO öğretim üyeleri ile bir araya geldi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karamustafa, kuruluşu henüz yeni olmasına rağmen Kayseri Üniversitesi'nin misyon, vizyon ve hedefleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

İktisadi açıdan katkı sağlayan, sürdürülebilir olan ve yöresel değerleri ön plana çıkaran projelere ağırlık vereceklerini vurgulayan Karamustafa, "Gerek ORAN Kalkınma Ajansı, gerek kamu kurum kuruluşları ve gerekse yerel dinamiklerle ortak çalışma yaparak, Kayseri merkez ve ilçelerinin tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında kırsal kalkınması için gerekli proje desteğini sağlayacağız. Bu yönde öğretim elemanlarımızın sürekli destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Melikgazi'de 110 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi yapılacak

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 5 bloktaki 272 daireyi kapsayan 110 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi için program düzenleyecek.

İl Kültür Müdürlüğü salonunda 28 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de yapılacak anahtar teslim programında dairelerin sahipleriyle buluşacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe için önemli yatırımlar yaparak kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirdiklerini belirtti.