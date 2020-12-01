Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

01.12.2020 15:01
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çolakbayrakdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalınan süreçte sigara içilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkılmaması gerektiğini aktaran Çolakbayrakdar, "Lütfen evimizde kaldığımız süreç içerisinde çocuklarımız ve ailemizin yanında sigara içmeyi bırakalım. Bu alışkanlığımızı geliştirerek daha sonra ev dışında da sigara içmeye son verelim. Bu şekilde sigarasız bir hayata merhaba diyelim." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç yatırımlarle ilgili görüş alışverişinde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nde yatırım toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılında yapılan ve 2021'de yapılacak yatırımlar toplantıda ele alındı. Toplantıya KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, genel müdür yardımcıları ve yatırımcı dairelerin başkanları katıldı.

Büyükkılıç, toplantıda şunları kaydetti:

"2020'de yapılan yatırımları gözden geçirdik. 2021'de neler yapılabileceğini paylaştık. Pandemi döneminde almamız gereken önlemleri konuştuk. Gerçekten deneyimli, birikimli, işinin sevdalısı ekibimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları yaparken çok değerli ilçe belediye başkanlarımızla da uyum içerisinde, verimliliği de esas alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımızın mağduriyetine fırsat vermeme yönünde de ekiplerimizin gayret gösterdiklerini biliyorum, kendilerine bir kez daha teşekkür edip, kolaylıklar diliyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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