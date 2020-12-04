Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Serbest Bölgesi (KAYSER) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, burada konuşan Palancıoğlu, Kayseri'nin en önemli potansiyellerinden olan Serbest Bölge'nin gelişmesi ve Kayseri'ye üretim, istihdam ve diğer birçok alanda katkı sunması için çalışacaklarını belirtti.

Katma değeri yüksek, teknolojik altyapısı olan üretim yapılması için çalışma başlatacaklarını anlatan Palancıoğlu, "İlerleyen dönemde Kayseri Serbest Bölge ile ilgili çok güzel çalışmalar paylaşacağım. Özellikle yerli ve yabancı nitelikli yatırımcıların buraya gelmesi ile ilgili çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Yönetim kurulu üyelerine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca yıllardır bu görevi başarıyla sürdürmüş olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a da yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç esnafı uyardı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 753 yıllık Selçuklu eseri Sahabiye Medresesi'nde bulunan esnafı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Esnafla bir araya gelen Büyükkılıç, esnafın taleplerini dinleyip hayırlı işler diledi.

Pandemi tedbirlerini de yerinde inceleyen Büyükkılıç esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda bir kez daha hatırlatmalarda bulundu ve kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Özel çocuklara özel gün

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Engelliler Günü kapsamında engelli 6 çocuğun Bilim Merkezi, Hayvanat Bahçesi ve buz pistinde keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla engelli 6 çocuk ve aileleri evlerinden servisle alındı.

Özel çocuklar önce Anadolu Harikalar Diyarı'nın içerisinde bulunan Bilim Merkezi'ne giderek, Spor AŞ eğitmenleriyle çeşitli etkinlikler yaptı.

Hayvanat bahçesini de gezen çocuklar, buz pistinde eğlendi.