Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye'nin en yeşil ve çevreci OSB'lerinden biri olduklarını belirtti.

Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atıkların azaltılması ve kaynağında ayrı biriktirilmesi gibi çalışmaların devam ettiğini anlatan Nursaçan, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir yaşam alanı bırakabilmek için sıfır atık uygulamalarını büyük bir özenle yürüten Kayseri OSB, 'Sıfır Atık Belgesi' için yönetmelikte yer alan gerekli kriterleri sağladı. 'Sıfır Atık Belgesi', israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan çok önemli bir hedeftir. Geleceğimizi koruyan böylesine önemli bir projede emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Başkan Palancıoğlu esnafla buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Konaklar Mahallesi'ndeki enkazcılar esnafı ile bir araya geldi.

Başkan Palancıoğlu, Yeşilyurt'taki yeni esnaf siteleri için görüş alışverişinde bulundu.

İnşaat enkazı alımı ve satımı ile ekmeğini kazananların ticari koşullarını iyileştirmek için nezih bir esnaf sitesi yaptıklarını belirten Palancıoğlu, "Belediyemizle işbirliği içerisinde Yeşilyurt Mahallesi'nde kendilerine güzel işyeri yapıldı. Şehrin içerisinde eski, kötü veya metruk binaları yıkıp temizlediğimiz gibi görüntü kirliliği oluşturan mekanlarında yenilenmesi için uğraşıyoruz. Bu kapsamda inşaat enkazcılarımızla birlikte inşallah mart ayının başında oradaki o kötü görüntüyü temizleyeceğiz. Esnafımız yeni yerlerine taşınacak." ifadelerini kulandı.