Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kızıltepe Millet Bahçesi'nin çalışmalarının ara verilmeden sürdürüldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediyesi tarafından planlama ve proje çalışmaları tamamlanan, Kayseri ile Erciyes manzarasına hakim Kızıltepe mevkisinde 70 dönümlük millet bahçesinde çalışmalar devam ediyor.

Millet bahçesinin seçim vaatleri arasında yer aldığını aktaran Özdoğan, yaklaşık 50 kamelya, sosyal alanlar ve seyir yerleri bulunacağını ifade etti.

Melikgazi'de park yapım çalışmaları

Melikgazi Belediyesi, yeni nesil oyun gruplarını parklara yerleştirmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocukların yeni yapılan parkları seveceğini belirtti.

Palancıoğlu, "80 günde 80 park projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu 80 park Melikgazi'de şuanda yapılmış parkların yüzde 20'sine tekabül ediyor. 400 bin metrekare toplam yeşil alana sahip. 80 günde 80 park sözünü gerçekleştirmek, ilçemizi yeşillendirmek ve çevre düzenlemesini yapmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Parkları modern ve eğlenceli oyun grupları ile daha nitelikli hale getireceklerini aktaran Palancıoğlu, birçok mahallede parkları zamanla yeni nesil oyun gruplarıyla donatacaklarını kaydetti.