Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

22.01.2021 17:01
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Melikgazi Belediyesinde 21 Ocak tarihinde nikah yoğunluğu yaşandı.

Melikgazi Belediyesinde 21 Ocak tarihinde nikah yoğunluğu yaşandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunda dün 28 nikah kıyıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Aile, toplumun en temel kurumlarından bir tanesi. Aileyi oluştururken evlilik ilk adımdır. 21 Ocak, 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü olması sebebiyle özel bir gün. Tarih olarak uyumlu bir gün. Çiftler tarihin uyumlu olmasını unutmamak açısından önemli olduğu için tercih ettiklerini belirtiyorlar. Gençlerimizin de inşallah bundan sonraki hayatları uyumlu olur. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında Allah-u Teala birlik ve beraberliklerini uyumlarını bozmasın diyorum. Çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Allah mesut etsin."

Kocasinan Belediyesi'nin Kocasinan Gönüllü Projesi

Kocasinan Belediyesi'nin Kocasinan Gönüllü Projesi kapsamında Sosyal Market'e yeni gelen kışlık kıyafetlerin dağıtımı devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre kıyafetlerini alan aileler Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, birçok alanda çalışma yaptıklarını ve proje ürettiklerini ama en fazla mutluluk veren ve heyecan uyandıran işlerin başında sosyal belediyecilik adına yapılan hizmetlerin geldiğini belirtti.

Zümrüt Mahallesi'ndeki Sosyal Market'e yeni gelen 28 bin 692 kışlık kıyafetin 4 bin aileye dağıtımının devam ettiğini aktaran Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllü Projesine destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan pazar yeri ve esnaf ziyareti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede kurulu pazar yerini ve esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde kurulan pazar yerini ziyaret eden Özdoğan'a AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Esnafla sohbet eden Özdoğan, vatandaş ve esnafın taleplerini de dinledi.

Esnafa hayırlı işler dileyen Özdoğan, pazarda alışveriş yaptı.

Melikgazi, Kocasinan, Evlilik, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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