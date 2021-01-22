Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

22.01.2021 19:25
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve kültürel zenginliği ile turistik yönünü tüm dünyaya göstermek için birçok çalışma yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve kültürel zenginliği ile turistik yönünü tüm dünyaya göstermek için birçok çalışma yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin eşsiz güzelliklerinin ulusal ve uluslararası platformda her zaman yer alması gerektiğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi farklı medeniyetlere beşiklik yapmış Kayseri'miz adeta açık hava müzesi gibidir. Cumhuriyet Meydanımızın etrafı farklı medeniyetlere ait eserlerle dolu. Gezip görülmeye değer öyle güzel müzelerimiz var ki, Kayseri Arkeoloji Müzemiz başta olmak üzere Selçuklu Müzemiz tarihi Kayseri Lisesi'nde yer alan Milli Mücadele Müzemiz ve Güpgüpoğlu Etnoğrafya Müzemiz bunlardan bazılarına örnektir. Memleketimizle gurur duyuyoruz. Kayseri'nin incisi Erciyes'imiz, dünyada, özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerde çok büyük ve meşhur kayak merkezleri olmasına rağmen ISO standartlarını dünyada ilk alan kayak merkezi olması bizlere ayrıca gurur veriyor. Kapuzbaşı Takım Şelalemiz, doğa harikası olan Sultan Sazlığımız, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadi'mizle Anadolu'da ticaretin ilk başladığı yer olan 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü gibi değerlere sahip olmamız bizim en önemli güzelliklerimizdendir. Tescilli tarihi eserlerimiz, 7,5 milyon yıllık fosillerle doğa tarihindeki zenginliğimiz ise Kayseri'yi görülmeye değer bir şehir kılıyor."

"Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" sergisi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Mimar Sinan'ın eserlerinin yer aldığı "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli sergiyi gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK tarafından hazırlanan ve canlı anlatımla sanal olarak sergilenen sergi, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda sergilendi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sergiyi gezdi.

Sergiyi, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da gezdi.

Sergi, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda 1 hafta süreyle ziyaret edilebilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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