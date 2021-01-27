Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

27.01.2021 15:53
Kayseri'den kısa kısa, System.String[]

Erciyes Teknopark'ın, Bireysel Genç Girişim (BiGG) Erciyes adını verdiği girişimcilere yönelik TÜBİTAK 1512 sermaye desteği programının 2020 yılı 2. çağrı dönemi başvuruları başladı.

Erciyes Teknopark'ın, Bireysel Genç Girişim (BiGG) Erciyes adını verdiği girişimcilere yönelik TÜBİTAK 1512 sermaye desteği programının 2020 yılı 2. çağrı dönemi başvuruları başladı.

TÜBİTAK BİGG programının ikinci çağrı dönemi başvuru süreciyle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, TÜBİTAK BiGG Programı ile girişimciliğin teşvik edilmesi ve uluslararası pazarda rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

BiGG adıyla anılan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklediğini vurgulayan Kılıç, "Biz de Erciyes Teknopark olarak 1 Ekim 2020 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında BiGG Programı 1. aşama süreçlerini Marmara Üniversitesi ile iş birliği kapsamında yürüterek daha geniş bir kitleye hitap edebilmeyi hedefledik." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Ümit Özer'den "Büyükşehir Yasası" açıklaması

CHP İl Başkanı Ümit Özer, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı süresinde yapboz haline getirdiği ülke yönetiminde köylülerin "Büyükşehir Yasası" ile üzerine düşen zararı fazlasıyla aldığını öne sürdü.

Meydanlarda seçim vaadi olarak sunulan mahalle ve köylere eşit hizmet fırsatının sadece sözde kaldığını iddia eden Özer, "Köylülerimizin almış olduğu bu zararı bir nebze azaltmak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler de genel merkezimizden gelen talimatla ilçe belediyelerimize müracaat edenlerin ve yasada yapılan değişiklikten haberi olmayan köylülerimizin kırsal mahalle statüsüne geçmeleri için gereken bilgilendirme çalışmalarını il ve ilçe başkanlıklarımızla beraber başlattık." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları, Teknogirişim Sermayesi Desteği, Cumhuriyet Halk Partisi, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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