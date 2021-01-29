Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

29.01.2021 18:47
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Şehit-Gazi Birlik-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Doğan, Kayseri İl Başkanı Mehmet Dursun ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Şehit-Gazi Birlik-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Doğan, Kayseri İl Başkanı Mehmet Dursun ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette sendikanın faaliyetleri ile şehit ve gazi yakınlarıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Belediye olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olduk, bundan sonra da her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin güvenle yaşaması için canlarını feda eden şehitlerimizin bu uğurda gazi olan vatandaşlarımızın hakkını ödemek mümkün değildir. Şehitlerimizin kanı ile çok büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilen vatanımıza sahip çıkmanın yanı sıra güçlü ve güzel yarınlar için çok daha fazla çalışıyor, ülkemize şehrimize hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sami Doğan ise Palancıoğlu'na, gazilere ve şehit ailelerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Talas Belediyesinden kar temizleme çalışmaları

Talas Belediyesi kar temizleme ve tuzlama faaliyetlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler ilçede etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kar küreme ve temizleme faaliyetlerine hız verdi.

Kar temizleme çalışmalarına 42 araç, 7 ekip ve 90 personel, greyder, kepçe, kar kürüme kamyonları, mini kaldırım kürüme kepçesi ve süpürme araçları ile devam edildi.

Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi aracılığıyla kar yağışı gerçekleşen bölgelere anında ve daha etkin şekilde müdahale edildiği belirtildi.

Develi Belediyesine 500 bin liralık hibe

Develi Belediyesine "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 500 bin liralık hibe verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, daha yaşanılabilir Develi için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Proje ile mobil atık getirme merkezi, iç mekan kutuları, çöp konteyneri gibi aletlerin alınacağını anlatan Başkan Cabbar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemiz genelinde başlattığı sıfır atık seferberliğine ilçemiz adına önemli bir katma değer üreteceğiz. Projemize desteklerinden ve 500 bin liralık hibenin belediyemize kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik önceki dönem bakanımız Mehmet Özhaseki'ye ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetlerini anlattı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesinde düzenlenen bilgilendirme programına CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Solak Özer, CHP Melikgazi İlçe Başkanı Yakup Yılboğa, Meclis üyeleri ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke katıldı.

Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında hizmetlerini artırdıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "2020 yılında ilçemizin daha iyi yerlere gelmesi için tüm ekibimle gece gündüz çalıştık, güzel işler ortaya çıkardık. Projelerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlıyor, hizmetlerimizi tam ve zamanında yapıyoruz. Birçok yatırımı hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için çalışıyoruz. 2020 yılı Melikgazi Belediyesi açısından yoğun, hizmet ve rekorlara dolu bir yıl oldu." ifadelerini kullandı.

Mustafa Palancıoğlu, Sami Doğan, Kayseri, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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