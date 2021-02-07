Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Hikaye Yarışması" başvuruları başlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından okur-yazarlığa destek olmak adına düzenlenen hikaye yarışmasının beşincisi yapılacak.

Ödüllü hikaye yarışmasında, birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin ve 3 mansiyona1000'er lira verilecek.

Seçici kurulda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Narlı, hikayeci/eleştirmen Necip Tosun, hikayeciler Cemal Şakar, Güray Süngü, Abdullah Harmancı, Nurkal Kumsuz ve Hüdaverdi Aydoğdu gibi isimler yer alıyor.

Konusunun serbest olduğu 5. Hikaye Yarışmasına son başvuru tarihi 30 Nisan Cuma olarak belirlendi.

Başkan Özdoğan'dan ziyaret

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahalle gezilerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan, mahalle halkını ziyaret ederek vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Başkan Özdoğan, "Bugün Kültür Müdürümüz ile birlikte Hacılar'ımızın güzel insanlarıyla bir araya gelerek hasbihal imkanı bulduk. Gezilerimizde ev halkını ziyaret ederek onların bizlerden isteklerini değerlendirme imkanı bulduk. Gezdiğimiz yerlerde mahalle halkımızla görüşerek taleplerini dinliyor ve onlara yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalleliler ziyaretlerinden dolayı Özdoğan'a teşekkür ederken, vatandaşlara hijyen seti de dağıttı.