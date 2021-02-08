Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Talas Belediyesinden gençlere yönelik "Doğa Yürüyüşü ve Dağcılık Eğitimi" programı başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi personeli ve profesyonel dağcı Mahmut Gers tarafından verilen eğitim programının ilkine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'de gerçekleştirilen eğitim programında doğa yürüyüşü ve dağcılıkla ilgili teorik bilgiler anlatıldı.

Her hafta farklı bir okul ile sürecek eğitim programı 3 gün teorik, 2 gün pratik eğitim şeklinde gerçekleştirilecek.

Başkan Yalçın, sporun hayata olan etkisini anlatarak, "Bu pandemi sürecince anlaşıldı ki doğa ile birlikte olmak vazgeçilmez ve önemli unsurdur. İnsanlar doğa ile birlikte olunca mutlu ve başarılı olur. Spor da bu birlikteliği sağlayan unsurlardan biridir. Hele ki doğada spor daha anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

Melikgazi'de ağaçlandırma çalışmaları

Melikgazi Belediyesi parklara ağaç ve süs bitkisi dikimine devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye 15-50 yaş arası büyük ağaçlar kazandırılarak Melikgazi'nin kısa zamanda yeşillenmesi sağlanıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Fidan değil devasa ağaçlar diktik. İlçemizin birçok noktasına devasa çınar, ıhlamur, leylandi, akçaağaç gibi çeşitli türde ağaçlar dikildi. Bir yıl içinde 15-50 yaş arası 70 bin fidanı toprakla buluşturduk. Melikgazi ağaçlandırmada 15-20 yıl öne geçti. Parkımıza 900 gümüşi taflan, 480 altuni taflan, 60 alev çalısı, 20 piramit gümüşi taflan, 250 piramit altuni taflan, 420 top mazı, 600 smartgard mazı, 300 piramit mazı gibi çeşitli türde ağaç ve süs bitkisi diktik. Birçok noktada ağaçlandırma çalışmaları devam edecek."