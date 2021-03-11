Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Talas'ta öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde, ilçenin çeşitli mekanlarında çekilen video kliple farklı bir kutlama hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Talas TOKİ Levent Çetinkaya İlkokulu ve Durak Havva Demir Ortaokulu'ndan 8 öğrenci, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü için hazırlanan video klip için marşın ilk iki kıtasını kamera karşısında söyledi.

Her mısrayı ellerinde Türk bayrakları ve üzerlerinde ay-yıldızlı tişörtle bir öğrencinin okuduğu klipte, ilçenin Somuncu Baba Çilehanesi, Zincidere Mektebi, Ali Dağı 360, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tablakaya Belediye Konağı, Harman Meydanı, Talas Sanat Galerisi ve Ali Saip Paşa Sokağı gibi tarihi ve turistik mekanlar yer aldı.

Öğrenciler daha sonra belediye hizmet binası önünde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte marşın onuncu kıtasını coşkuyla okudu.

Yalçın, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kocasinan Belediyesi tarihe salip çıkıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarihe sahip çıktıklarını bildirdi.

Kentin en eski yerleşim yerlerinden olan ve tarihi silueti yapılarla dikkat çeken Molu Mahallesi'ndeki Molu Cami, Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teknolojik temizleme cihazlarıyla dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap ve kitaplık gibi alanları temizleniyor.

Vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapabilmeleri için 2014 yılında "cami temizleme ekibi" kurduklarını hatırlatan Çolakbayrakdar, bu konuda yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti.