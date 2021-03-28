Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

28.03.2021 16:17
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kütüphane Haftası dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kütüphane Haftası dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediyesinin "150. Yılda 150 Proje" kapsamında büyük bir gayretle sürdürülen "kütüphaneler şehri" olma yolunda kararlılığının bu yıl da devam edeceğini ifade etti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan merkez, semt ve ilçe kütüphanelerinde toplam 2 bin 600 kişilik okuma kapasitesi, 100 bin 212 basılı kitap, 22 bin e-kitap ve modern dekorasyon ile içerisinde okuyucuların kullanımına sunulmuş satranç takımları, sinema sistemleri, masaj koltukları, şifreli emanet dolapları, sesli kitap ünitesi gibi donanımları sayesinde kentin öğrenci ve vatandaşlarına destek sağladığını belirtti.

Kayseri'de kurulan kütüphaneler içerisinde çocuk okurlara özgü de kütüphaneler oluşturulmasını kararlaştırdıklarını belirten Büyükkılıç, "Bu anlamda Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi ve Argıncık Semt Kütüphanesi bünyesinde çocuk kütüphanesi oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Memduh Büyükılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne İl Halk Kütüphanesi, çocuk kütüphanesi ve Akkışla ilçesine kütüphane yapımının 2021 yılı projeleri arasında yer aldığını aktardı.

Kocasinan'da yeşil alan daha da artırılacak

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Parkların güzelleşmesi ve işlevselleşmesi için farklı konsept çalışmaları uyguladıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle daha güzel yarınlar için yeşil alanlar inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

İlçeye yeni yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarını aktaran Çolakbayrakdar, park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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