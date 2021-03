Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'de Erciyes Teknopark tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Erciyes Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, etkinliğine katılan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, teknopark olarak başarılarıyla olduğu kadar kampüs alanıyla da adlarından söz ettirmek için ağaçlandırma çalışmalarına oldukça önem verdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda artık geleneksel hale gelen fidan dikim şenliklerini her sene düzenlediklerini kaydeden Kılıç, "250 bin metrekarelik alanımızda ağaç sayımız 2 bin 500'ü geçti. Burası bildiğiniz gibi bir araştırma merkezi, bir ekosistemimiz var. Bu ekosistemimizde de yer alan araştırmacılarımızın mutlu, huzurlu bir şekilde çalışabilmeleri için yeşil alanımızı artırmak amacındayız. Her yıl Erciyes Teknopark olarak fidanlarımızı dikmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Develi'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Develi ilçesinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliğinde yaya geçidi kırmızıya boyandı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürcan Büyükkömürcü, İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, Develi Müftüsü Emin Patan, İlçe Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak ve öğrencilerin katıldığı farkındalık etkinliğinde, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" ve "Yayalar kırmızı çizgimizdir" pankartları açıldı.

Kaymakam Duru, trafikte ve her yerde her şeyden önce can güvenliği geldiğini belirtti. İlçe Belediye Başkanı Cabbar ise "Kazaların hiç olmadığı, bütün şoförlerin yayalara öncülük verdiği bir trafik akışı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kocasinan'dan yüzde 20 peşin, 15 ay taksitle yatırım fırsatı

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 9 konut arsası, 3 villa arsası, 6 sanayi ve ticaret arsası, bir iş yeri ve bir akaryakıt istasyonu arsasını yüzde 20 peşin ve 15 ay taksit seçeneği ile 6 Nisan'da düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını belirterek, "İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.